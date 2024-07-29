Російський телеграм-канал поширив відео моменту, на якому видно, як прорвалася дамба, інформує 24 Канал. Зазначимо, що потік води був дуже сильним, що й зазняли камери відеоспостереження.

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Прорив дамби на Біломорканалі в Карелії

У Росії 29 липня стався розмив перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу. Зазначається, що перемичка була тимчасовою. Її ставили на час реконструкції.

Російський телеграм-канал опублікував кадри з місця надзвичайної ситуації на території країни-агресорки. Власне, камери відеоспостереження зафіксували сам момент прориву дамби на Біломорканалі в Карелії.

Момент прориву греблі на Біломоро-Балтійському каналі у Карелії,

– ідеться в повідомленні.

Кадри з моменту прориву дамби: дивіться на відео

Це відео опублікували о 20:12 за місцевим часом. Там зазначали, що на той відомо про одну загиблу людину.

Зауважимо, що сильний потік води зніс будинки місцевих мешканців. Також є постраждалі. Де стався прорив дамби на Біломорканалі в Карелії – дивіться в матеріалі 24 Каналу.