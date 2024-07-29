У країні-агресорці, вочевидь, знов розпочався сезон прорваних дамб. Спершу "не витримала напруги" гребля у Челябінській області на Кіалімському водосховищі, а тепер ось надзвичайна ситуація сталася в Карелії.
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НС на Біломорсько-Балтійському каналі
У Росії стався розмив перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу. Зазначається, що перемичка була тимчасовою. Її ставили на час реконструкції.
У Сегезькому окрузі Карелії введено режим надзвичайної ситуації. Повідомляється, що вода рухається у напрямку дачного кооперативну "Балтійський".
Зниклими вважалися шестеро осіб. Згодом чотирьох людей знайшли живими.
Де прорвало дамбу у Карелії: дивіться на карті
Кооператив "Балтійський" розташований на відстані 13 кілометрів від селища Надвоїці/ Скриншот