Внаслідок удару блискавки одна людина загинула, ще троє постраждали. Момент ураження потрапив на відео.

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Смертельне ураження блискавкою

На кадрах видно, що двоє чоловіків йдуть під парасолькою. Поряд з ними також пересувалася жінка. Блискавка влучає у верхівку парасольки – усі троє людей моментально падають на землю. Після стало відомо, що 61-річна постраждала не втрачала свідомості і змогла піднятися самостійно. Її госпіталізували. 39-річного чоловіка теж доправили до лікарні. У нього, крім удару струмом, діагностували закриту черепно-мозкову травму та рану чола. А ось третьому постраждалому не пощастило. Медики на місці проводили реанімаційні заходи, втім вони не дали результату. Чоловік загинув.

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