Однако союз безопасности, который возглавляет Россия, вообще ничего не комментирует. Хотя создан именно для того, чтобы давать отпор в случае таких действий. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, почему ОДКБ проигнорировало вторжение.
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Почему союз безопасности Путина до сих пор молчит
Ступак ожидал увидеть на сайте ОДКБ решительное заявление о вторжении в Курскую область, однако ничего не нашел. Такое впечатление, что платформа застыла в 2005 году. Белорусский руководитель Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров также решили проигнорировать заход войск в Россию.
Россияне говорят, мол, "мы не будем просить помощи в ОДКБ". Возможно, чтобы не позориться. Я так понимаю, что никто в этой истории не будет участвовать. Лукашенко "морознулся", корчит из себя великого агрария, у него посевная. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также как-то странно высказался. ОДКБ просто умерло,
– отметил Ступак.
Он сравнил Организацию договора о коллективной безопасности с НАТО – и те, и те не решительные. На будущее всем странам необходимо пересматривать соглашения о безопасности и ликвидировать старые союзы, которые не работают.
И это не просто первое наступление на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Я откровенно не помню, чтобы страна, у которой нет морского флота, большого количества воздушных судов и пеших сил, нападала на государство, которое превосходит ее,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
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В России 4 флота: Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Россияне имеют сотни стратегических самолетов и ядерку. Вряд ли есть примеры, когда не ядерная страна нападает на ядерную. А та, в свою очередь, кричит, мол, "не бейте, хулиганов зрения лишают".