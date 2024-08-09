Однак безпековий союз, який очолює Росія, взагалі нічого не коментує. Хоча створений саме для того, аби давати відсіч у випадку таких дій. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу припустив, чому ОДКБ проігнорувало вторгнення.

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Чому безпековий союз Путіна досі мовчить

Ступак очікував побачити на сайті ОДКБ рішучу заяву про вторгнення в Курщину, однак нічого не знайшов. Таке враження, що платформа застигла у 2005 році. Білоруський керівник Алєксандр Лукашенко та глава Чечні Рамзан Кадиров також вирішили проігнорувати захід військ у Росію.

Росіяни кажуть, мовляв, "ми не будемо просити допомогу в ОДКБ". Можливо, щоб не ганьбитися. Я так розумію, що ніхто в цій історії не братиме участь. Лукашенко "морознувся", корчить з себе великого аграрія, у нього посівна. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також якось дивно висловився. ОДКБ просто померло,

– зазначив Ступак.

Він порівняв Організацію договору про колективну безпеку з НАТО – і ті, і ті не рішучі. На майбутнє усім країнам необхідно переглядати угоди про безпеку та ліквідовувати старі союзи, які не працюють.

І це не просто перший наступ на російську територію з часів Другої світової війни. Я відверто не пам'ятаю, щоб країна, у якої немає морського флоту, великої кількості повітряних суден та піших сил, нападала на державу, яка переважає її,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

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У Росії 4 флоти: Чорноморський, Балтійський, Північний та Тихоокеанський. Росіяни мають сотні стратегічних літаків та ядерку. Навряд є приклади, коли не ядерна країна нападає на ядерну. А та, своєю чергою, кричить, мовляв, "не бийте, хуліганів зору позбавляють".

ОДКБ – це організація колективної безпеки, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять 6 держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Однак Вірменія вже вчетверте не братиме участі в навчаннях ОДКБ "Кобальт-2024", які відбудуться в Новосибірську 14 − 16 серпня.