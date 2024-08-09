Ситуация может стать совсем неконтролируемой, – политолог о последствиях Курской операции

Пропагандистское телевидение сделало огромную ошибку, когда начало рассказывать о событиях в Курской области в первый же день "прорыва" границы. Россияне надеялись, что российская армия наведет порядок и все кончится за несколько часов.

Однако ситуация вышла из-под контроля, и может вообще стать неконтролируемой. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что какая-то часть россиян уже сделала определенные выводы, и они не очень благоприятны для Владимира Путина.

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Какие последствия Курской операции

Политолог отметил, что в Кремле ожидали общественной мобилизации. Будто россияне объединятся, будут сопротивляться и будет звучать традиционное "вставай страна огромная", однако все сработало в противоположном направлении. Оказалось, что россияне не собираются сражаться и им нравилась война, когда она была на территории Украины. Количество таких недовольных будет только расти.

Вопрос в том, насколько центральная власть сможет утихомирить эти вещи. Пока все остается на уровне заявлений. Рейтерович считает, что беспорядок может продолжиться. Возможно, даже будут какие-то попытки протестных акций, чтобы донести позицию людей, которые убегают и не знают, что происходит. Сейчас это не сильно ударит по путинскому режиму. Все будет зависеть от развития событий и конечного результата.

"Может быть такое, что в один момент ситуация станет абсолютно неконтролируемой и вся система очень-очень быстро рухнет. Как, например, было с Советским Союзом. Никто не думал, что такое произойдет, но потом все буквально за несколько дней закончилось, к тому же катастрофически", – резюмировал Игорь Рейтерович.

Вечером 9 августа в сети появилось видео , где украинские военные заявляют, что город Суджа Курской области находится под их контролем. Официальной информации о присутствии ВСУ в Курской области не было.

Где расположен город Суджа: смотрите на карте

https://maps.app.goo.gl/FFSXQefJbGUxuVDD6