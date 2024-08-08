Во всем виноват только один субъект – агрессор, то есть Россия. Она сама затягивает войну на свою территорию, ареал которой будет только увеличиваться. Российский диктатор такого не ожидал. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что больше всего шокировало Путина.

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Что удивило Путина в событиях на Курщине

По словам Подоляка, Владимир Путин думал, что международное право существует, но только в интерпретации России. Мол, их российские территории являются неприкосновенными, а вот у соседей никакой территориальной целостности не существует, они "имеют право" туда заходить. Говорится не только об Украине, было немало примеров в 1990-х и 2000-х годах.

Однако сегодня все бумерангом возвращается к России. Потому что международное право является абсолютно объективным. Оно утверждает, что агрессии не должно быть, ведь это преступление. Соответственно любая страна имеет полное право атаковать территорию нападающего.

Поэтому Путин был растерян. Чего он ожидал? Он ожидал, что международные сообщества выйдут на уровне международных институтов, как было всегда, и скажут: "Нет-нет-нет, только не территория России, только не военные действия на территории Курской, Белгородской или любой другой пограничной области России, потому что это же эскалация". А этого не произошло,

– сказал советник председателя ОПУ.

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Сейчас наоборот звучат абсолютно корректные заявления о суверенном праве любой страны проводить оборонительные действия в рамках международного права. Более того, происходит акцент на 3 аспектах:

Украина имеет субъективную возможность делать все, что считает нужным в этой войне;

Украина руководствуется исключительно нормами международного права;

представители США и Европы сказали, что их дело – только предоставлять ресурс Украине и отвечать за то, насколько своевременно он прибудет к ней.

Это абсолютно и конкретно сломало традиционный ход, скажем, мысли того же Путина или российской элиты. Они не ожидали этого всего. И это очень хорошо,

– подчеркнул Михаил Подоляк.