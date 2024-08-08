У всьому винен лише один суб'єкт – агресор, тобто Росія. Вона сама затягує війну на свою територію, ареал якої лише збільшуватиметься. Російський диктатор такого не очікував. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що найбільше шокувало Путіна.

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Що здивувало Путіна в подіях на Курщині

За словами Подоляка, Владімір Путін думав, що міжнародне право існує, але тільки в інтерпретації Росії. Мовляв, їхні російські території є недоторканними, а от в сусідів ніякої територіальної цілісності не існує, вони "мають право" туди заходити. Мовиться не лише про Україну, було чимало прикладів у 1990-х та 2000-х роках.

Однак сьогодні усе бумерангом повертається до Росії. Тому що міжнародне право є абсолютно об'єктивним. Воно стверджує, що агресії не має бути, адже це злочин. Відповідно будь-яка країна має цілковите право атакувати територію нападника.

Тому Путін був розгублений. Чого він очікував? Він очікував, що міжнародні спільноти вийдуть на рівні міжнародних інституцій, як було завжди, і скажуть: "Ні-ні-ні, тільки не територія Росії, тільки не військові дії на території Курської, Бєлгородської чи будь-якої іншої прикордонної області Росії, бо це ж ескалація". А цього не сталося,

– сказав радник голови ОПУ.

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Зараз навпаки лунають абсолютно коректні заяви про суверенне право будь-якої країни проводити оборонні дії в межах міжнародного права. Ба більше, відбувається наголошення на 3 аспектах:

Україна має суб'єктивну можливість робити все, що вважає за потрібне у цій війні;

Україна керується винятково нормами міжнародного права;

представники США та Європи сказали, що їхня справа – тільки надавати ресурс Україні й відповідати за те, наскільки своєчасно він прибуде до неї.

Це абсолютно й конкретно зламало традиційний хід, скажімо, думки того ж Путіна чи російської еліти. Вони не очікували цього всього. І це дуже добре,

– підкреслив Михайло Подоляк.