Зазначимо, що росіянам у цьому регіоні не звикати до прямих бойових дій. Адже навесні там здійснювали свої доволі успішні рейди добровольці з РДК і Легіону "Свобода Росії".

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" І всі говорять, і Ваня говорив"

В опублікованій розвідниками розмові одна жіночка розповідає про можливий наступ українців.

Усі кажуть, і Ваня казав за 2 серпня. Наша розвідка десь дізналася, що на день ВДВ х*хл* планують прорив,

– скаржиться росіянка.

Нагадаємо, що 6 серпня ворожі пабліки вибухнули повідомленням про прорив кордону у Курській області. Так звані військові блогери заявляли, що українські регулярні війська чисельністю 1000 осіб із технікою зайшли до кількох населених пунктів регіону. Зокрема, ЗСУ начебто взяти під контроль газову станцію "Газпрому" у Суджі.