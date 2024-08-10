Западные СМИ указывают, что для России и лично для Путина события в Курской области стали неожиданностью и унижением. Москва может перебросить резервы, но тогда ослабит свои позиции на Донбассе.

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Что Борис Джонсон сказал о боях в Курской области

Ни у кого не должно быть никаких сомнений, что украинцы вполне оправданно атакуют российские войска, которые собираются в самой России. Украинцы должны защищать всю украинскую территорию. Они продолжают героически защищать Украину – и россиянам некого обвинять, кроме Путина,

– написал он в соцсети Х.

Другие заявления от западных лидеров относительно Курской области

В Белом доме заявили, что Вашингтон пока не готов давать официальных комментариев, но США поддерживают связь с украинскими коллегами. По словам Кирби, ВСУ используют западное оружие в той зоне, "где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь – помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина".

Право Украины на самозащиту не ограничивается ее территорией – так прокомментировали ситуацию в Германии.

Во Франции считают, что бои продолжаются успешно.

А представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано сказал: согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".