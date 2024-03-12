Операция российских добровольцев, очевидно, связана с "выборами президента" России. Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, перед бойцами есть задача повлиять на статус Владимира Путина и его видение в глазах так называемой элиты.

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Какова цель операции на границе России

Российские добровольцы утром 12 марта прорвались в Белгородскую и Курскую области. Произошло это накануне так называемых "выборов" в России. Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что "идут" на выборы, чтобы освободить россиян от террористов, которые захватили власть.

А вот бойцы новосозданного "Сибирского батальона" обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы". Один из добровольцев сказал, что незачем голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром.

Очень правильным было заявление, что они "отправились на выборы", потому что это произошло не фигурально, а буквально. Это противовес тем российским "оппозиционерам", которые говорят, что все должно быть мирным путем. Реалистично, они вряд ли захватят всю Россию и найдут там много сторонников, которые к ним присоединятся. Но они могут испортить Путину выборы,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

На самом деле неважно, как будут голосовать россияне и сколько их придет на выборы. В любом случае Кремль представит народу те результаты, которые посчитает нужным. Однако теперь есть нюанс.

"Путин снова может стать "легитимным" – для них, не для нас – президентом России, если его окружение увидит, что он достаточно силен. Но сегодня показало, что он ужасно слаб: у него захватывают два региона, бомбят восемь регионов одновременно, разбомбили крупнейший НПЗ в России", – отметил Шейтельман.

Политтехнолог предположил, что целью Российского добровольческого корпуса, Сибирского батальона и легиона "Свобода России" – выставить Владимира Путина в глазах его же окружения, а также других группировок в России.

Обратите внимание! Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" в комментарии 24 Каналу рассказал, что одна из целей операции – оттянуть некоторые резервы россиян, чтобы они не попали в Украину. Кроме того, хорошим результатом для российских добровольцев было бы сорвать проведение выборов по крайней мере в Белгородской и Курской областях.

Операция на границе России: что известно