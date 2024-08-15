Пытались ли россияне перейти границу в Курской области: что говорят в ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и Приднестровьем перестали работать. После начала операции в Курской области украинские пограничники не фиксировали попыток россиян попасть в Украину.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что Россия также не пропускает на свою территорию граждан Украины, передает 24 Канал.

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Пытались ли россияне попасть в Украину из Курской области

Демченко отметил, что с начала полномасштабного вторжения пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и непризнанным Приднестровьем закрыты и не работают в обычном режиме. Впрочем, граждан Украины, прибывающих с сопредельной стороны, пропускают в Украину.

Такое движение мы постоянно замечали в направлении пункта пропуска Покровку, с сопредельной стороны Колотиловка. Россияне также пропускали граждан Украины на этом направлении, но за последнее время, во время активных действий, которые происходят на границе, Россия не пропускает граждан Украины, и движение отсутствует,

– сообщил Демченко.

Демченко добавил, что украинцы могут въехать в Украину через третьи государства, в частности – Беларусь. Так, через пункт пропуска на Волыни в Украину с 2022 года вернулось 40 тысяч украинцев.

В то же время в ГПСУ отметили, что с начала операции в Курской области россияне не пытались пересечь границу и попасть в Украину.

Если говорить о границе с Россией, то таких случаев не было,

– резюмировал Демченко.