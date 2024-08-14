Он также отметил, что Украина имеет полное право вести боевые действия там, чтобы остановить Россию. Также Туск заявил, что его отнюдь не удивили изменения на фронте.

Смотрите также ВСУ уничтожили российский Су-34, в плен взяли 100 оккупантов: все об операции в Курской области

Как Туск прокомментировал действия ВСУ на Курщине

По мнению польского премьера, действия российских военных в Украине имеют признаки геноцида, поэтому Киев в полном праве остановить агрессивные намерения Кремля.

Действия Украины являются оборонительными. То, что делают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях,

– сказал глава польского правительства.

Также журналисты поинтересовались у Туска о том, не опасаются ли страны-члены НАТО, что оружие, которое отправляют в Украину для обороны, используется для операции в Курской области. Он заявил, что "был бы очень осторожен с такими формулировками".

По словам польского премьера, Варшава постоянно поддерживает контакт с Киевом на самом высоком политическом уровне. Он также отметил, что его отнюдь не удивляет изменение ситуации на фронте.