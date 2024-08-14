Він також наголосив на тому, що Україна має повне право вести бойові дії там, щоб зупинити Росію. Також Туск заявив, що його аж ніяк не здивували зміни на фронті.

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Як Туск прокоментував дії ЗСУ на Курщині

На думку польського прем'єра, дії російських військових в Україні мають ознаки геноциду, тому Київ в повному праві зупинити агресивні наміри Кремля.

Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах,

– сказав глава польського уряду.

Також журналісти поцікавилися у Туска про те, чи не побоюються країни-члени НАТО, що зброя, яку відправляють до України для оборони, використовується для операції в Курській області. Він заявив, що "був би дуже обережний із такими формулюваннями".

За словами польського прем'єра, Варшава постійно підтримує контакт із Києвом на найвищому політичному рівні. Він також зазначив, що його аж ніяк не дивує зміна ситуації на фронті.