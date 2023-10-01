В лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследовали пробу воды из реки Стримба на содержание нефтепродуктов после прорыва нефтепровода в Прикарпатье. Показатели превышают норму для водоемов, удовлетворяющих питьевые и бытово-хозяйственные нужды, в 25 раз.
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Мониторинг продолжат
Река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода. Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды составляет 7,7 миллиграмма на кубический дециметр.
Это в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов.
– говорится в сообщении.
Мониторинг водных объектов, находящихся в зоне кризисной ситуации, будет продолжен до того момента, пока показатели не станут нормальными.
Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: последние новости
- В селе Стримба Ивано-Франковской области 30 сентября произошел прорыв на нефтепроводе. В результате вспыхнул пожар, а также получили ранения гражданские люди.
- Диаметр прорыва 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручейка на площади 100 квадратных метров. Также произошло возгорание нефтепродуктов.
- Кроме этого, огонь также перекинулся на дома, находившиеся рядом с местом происшествия. Очевидцы также говорили, что в небе видели черный столб густого дыма.
- Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что известно о 9 пострадавших людях. Она также отметила, что 4 другим людям оказали всю необходимую помощь на месте. По ее словам, причины трагедии – устанавливаются.