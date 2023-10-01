В лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР дослідили пробу води з річки Стримба на вміст нафтопродуктів після прориву нафтопроводу на Прикарпатті. Показники перевищують норму для водойм, які мають задовольняти питні та побутово-господарські потреби, у 25 разів.
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Моніторинг продовжать
Річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу. Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води становить 7,7 міліграма на дециметр кубічний.
Це у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм,
– мовиться в повідомленні.
Моніторинг водних обʼєктів, які перебувають у зоні кризової ситуації, продовжать до того моменту, поки показники не стануть нормальними.
Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: останні новини
- У селі Стримба Івано-Франківської області 30 вересня стався прорив на нафтопроводі. Внаслідок цього спалахнула пожежа, а також отримали поранення цивільні люди.
- Діаметр прориву 150 міліметрів із подальшим розлиттям нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Також сталося загоряння нафтопродуктів.
- Крім цього, вогонь також перекинувся на будинки, що перебували поруч із місцем події. Очевидці також розповідали, що в небі бачили чорний стовп густого диму.
- Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що відомо про 9 постраждалих людей. Вона також зазначила, що 4 іншим людям надали всю необхідну допомогу на місці. За її словами, причини трагедії – встановлюються.