В аэропорту Лейпцига автомобиль мог прорвать ограждение возле взлетной полосы

В немецком аэропорту Лейпциг-Галле камера видеонаблюдения не зафиксировала момент повреждения ограждения, поскольку была выключена. Полиция предполагает, что вечером 17 октября неизвестный автомобиль мог протаранить забор, однако ни машины, ни посторонних лиц на территории не обнаружили.

Об этом сообщает DW со ссылкой на местную полицию.

Что известно о пробое в ограждении аэропорта Лейпцига?

В северной части аэропорта Лейпциг-Галле в Германии обнаружили повреждение защитного ограждения возле взлетно-посадочной полосы. Пролом в заборе заметили поздно вечером в субботу, 17 октября.

Полиция считает, что с высокой вероятностью ограждение могло быть проломано транспортным средством. После обнаружения повреждения правоохранители начали операцию и обыскали территорию, однако не нашли ни автомобиля, ни посторонних лиц.

Из-за инцидента полеты в северной части аэропорта были временно приостановлены. В то же время в целом происшествие не повлияло на авиасообщение.

Камера наблюдения, установленная вблизи поврежденного участка ограждения, не зафиксировала момент возможного прорыва, поскольку была выключена.

Представители аэропорта пояснили, что 360-градусная камера предназначена в первую очередь для контроля движения самолетов, а не для непрерывного наблюдения за безопасностью периметра. Ее включают вручную по мере необходимости.

В администрации подчеркнули, что аэропорт соблюдает все требования авиационной безопасности. В то же время обеспечить круглосуточное видеонаблюдение вдоль всего ограждения длиной примерно 40 километров сложно.

Особое внимание к инциденту привлекает расположение поврежденного ограждения. Примерно в 1,7 километра от места происшествия стоят три российских грузовых самолета Ан-124.

Они находятся в аэропорту с 2022 года и не могут вылететь из-за санкций Евросоюза против России.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов"обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Вскоре после временного закрытия аэропорта второй дрон, по версии следствия, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL.

Немецкие следователи вышли на двух подозреваемых по делу. Одним из них является гражданин России, которого связывают с ГРУ.