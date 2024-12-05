На фоне этого россияне вряд ли совершат большой прорыв на фронте в Украине в течение года. Так считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Какая ситуация на фронте будет в 2025 году

По мнению Бена Ходжеса, россияне вряд ли имеют возможность достичь обвала фронта и осуществить большой прорыв на поле боя. Причиной таких рассуждений он называет "большие политические изменения", которые сейчас происходят на Западе, в частности речь идет о недавней победе Дональда Трампа на выборах в США.

Сменилась власть в США, новое руководство в Евросоюзе. Эта динамика потенциально может быть очень полезной для Украины. Зато проблемы в российской экономике усиливаются,

– отмечает бывший командующий.

По его словам, текущая ситуация в Сирии подрывает возможности Ирана предоставлять оружие террористической группировке "Хезболла". В определенный момент Иран окажется под большим давлением, поэтому пока неизвестно, сможет ли он и дальше оказывать военную поддержку России в случае подобного развития событий. Также есть много неизвестных факторов.

Напомним, сирийские повстанцы вошли в ключевой город Хама, расположенный в центральной части страны, сирийская армия официально объявила об отступлении. В то же время повстанцы заявили, что готовятся двигаться на юг к Хомсу – крупного города на перекрестке дорог Сирии.