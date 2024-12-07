Прорыв водопроводной сети произошел на улице Патриарха Мстислава Скрипника. Движение автомобилей перекрыто рядом с местом, где произошла авария, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что случилось в Киеве

В результате прорыва без водоснабжения остаются 4 жилых дома на улице Патриарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Автоцистерна размещена по адресу улица Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

Также зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 миллиметров.

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию оградили. Специалисты вызвали полицию, поскольку для начала работ необходимо убрать припаркованные рядом авто.

Прорыв трубопровода в Киеве: смотрите видео

К слову, недавно во Львове на улице Сумской произошел взрыв под землей, вероятно из-за утечки газа.