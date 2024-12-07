Прорив водопровідної мережі відбувся на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника. Рух автівок перекрито поруч з місцем, де сталася аварія, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Що трапилося у Києві

Внаслідок прориву без водопостачання залишаються 4 житлових будинки на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Автоцистерна розміщена за адресою вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 9.

Також зафіксоване пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 міліметрів.

На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу", локацію огородили. Фахівці викликали поліцію, оскільки для початку робіт необхідно прибрати припарковані поруч авто.

Прорив трубопроводу у Києві: дивіться відео

До слова, нещодавно у Львові на вулиці Сумській стався вибух під землею, ймовірно через витік газу.