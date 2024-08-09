Тотальный игнор ситуации

Поскольку, согласно высшему мнению, в Курскую область ворвались 1000 инсургентов, в том числе и – поляко-французов, из которых 400 были сразу убиты, а остальные ранены и рассеяны, то в регионе ничего важного до "полной нормализации" и "зачистки от ДРГ" происходить не должно.

Актуально ВСУ показали оккупантам мастер-класс по темпу продвижения в Курской области

Но что-то случается. Все это видят и реагируют.

1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне традиционной встречи глав пяти государств Центральной Азии с каким-то партнером (диалоговая платформа ЦА+1, на этот раз была Япония) опубликовал визионерскую статью. В ней он отметил не только необходимость защиты и укрепления центральноазиатской идентичности, но и затронул тему региональной архитектуры безопасности. Где ЦА выступала как субъектная единица.

Основное послание – происходит процесс деглобализации, вокруг штормит, надо плотнее сотрудничать, чтобы пережить турбулентность и войти в будущее с сильной позицией.

Основное преимущество региона – это молодежь и природные ресурсы. Укрепив регион, можно это выгоднее конвертировать.

Сформулировано дипломатично (Токаев в этом мастер), но это послание де-факто "обнуляет" и без того мертвую структуру ОДКБ. А также выглядит как мягкое отползание от проблемной России.

2. Александр Лукашенко встречался в Минске с участниками совещания министров внутренних дел СНГ (часть входит и в ОДКБ). Пытался брать за душу, осуждал за попытки вилять и дистанцироваться от России, зарабатывать на санкциях (то есть именно за то, что делает сам Григорович). Призывал сплотиться вокруг России. Выразил опасения, что если Россия упадет, то всех потянет на дно. Звучало это как заочная дискуссия с Токаевым. С большой вероятностью это была реакция именно на тезисы из Астаны.

В общем какой-то микс падения и уникального лукашенковского маневрирования. Ни слова о Курске. При этом выглядит как лучший друг России.

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3. Три дня отмораживается от Курска дон-дон Кадыров. Его телеграм в последние дни – обнять и плакать: посетил похороны уважаемого человека, порадовался юбилею ансамбля "Вайнах", поздравил с днем рождения сноху, отчитался о визите на стройку в Грозном и о встрече с партхозактивом одного из районов. Ноль войны. Ни одного "Ахмата".

Все это – на фоне эпического зашквара группы видеоблогеров "Ахмат", отвечавшей за оборону границы в Курской области.

Дорогие россияне открыто глумятся в сети над позором кадыровцев. Номинальный вождь "Ахмата" Алаудинов также "отморозился" от Курска и отчитывается о подвигах на Харьковском направлении.

Кремль вытягивает традиционный козырь

Помимо военных целей, которые частично уже достигнуты, курская история страшно наглядно подсветила, что Россия – это чумной барак, которого сторонятся номинально близкие. Владимир Путин вдруг оказался в одиночестве. В такой степени, что был вынужден разговаривать по телевизору с курским губернатором и призывать его проявить мужество.

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Думаю, вот эта демонстрация, когда при наглядной неудаче члены банды начинают думать каждый о себе, не менее важный результат. Он ускоряет опасные мысли.

Кремль, наверняка, это чувствует, поэтому традиционно вытягивает из рукава проверенный козырь, чтобы занять быдломассу и выиграть время на решение проблемы – конфликты с мигрантами.

Кроме новых тематических законов, есть интересные сигналы на земле. Например, в Екатеринбурге активисты при поддержке полиции разгромили овощной рынок, где торговали мигранты. После чего местные жители радостно присвоили овощи.

Интересно понаблюдать за балансом новостей про Курск и про вредных мигрантов. Кремлю нужно быстро решать проблему, потому что отвлекающих маневров надолго не хватит. Придется исключать Курск из повестки. Но это гораздо сложнее, чем условная Сибирь или Урал. Картинка про доброго царя, которого дурят злые бояре, не очень работает. До Курска же рукой подать.