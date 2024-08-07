Речь идет о 3,2 миллиардах рублей. Виновником этого стала одна из компаний, которая сорвала выполнение контракта.

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Из укрепления на Курщине были только противотанковые ежи

Похоже, в Курской области на территориях, граничащих с Украиной, вообще не были построены необходимые укрепления. А для их строительства Управление капитального строительства области ранее заключило два контракта.

Тогда тендер выиграла "Корпорация развития Курской области", которая, свою очередь, могла заключать договоры субподряда с другими компаниями. Среди субподрядчиков была компания "КТК Сервис".

В мае 2024 года девять строителей оборонной линии в Курской области при поддержке прокуратуры подали иски к "КТК Сервис" из-за задолженности по зарплате,

– пишут российские СМИ.

Было построено укрепление в 100 километрах к западу от места, где произошел прорыв границы. Строители получали по 5 тысяч рублей в день, впрочем, вдруг им перестали платить зарплату, поэтому они обратились в прокуратуру и суд.

В суде работники рассказывали, что строили фортификационные сооружения первой линии обороны "непосредственно на границе Украины" и "постоянно были под обстрелами". В конце концов суд обязал выплатить строителям деньги, а также внести в их трудовые книжки запись о трудоустройстве и увольнении.

Компания должна была закончить работы еще в феврале 2023 года, но, как уже понятно, не сделала этого. В сентябре 2023 года против "КТК Сервис" возбудили уголовное дело за хищение и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Как утверждают российские оккупанты, оборонительные сооружения на границе Курской и Сумской областей не появились и в марте – мае 2024 года. По их словам, укрепления есть только в Белгородской области. А россиянка, которая эвакуировалась из Суджи, рассказала, что из защитных сооружений видела преимущественно только противотанковые ежи.