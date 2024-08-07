Йдеться про 3,2 мільярда рублів. Винуватцем цього стала одна із компаній, яка зірвала виконання контракту.

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З укріплення на Курщині були лише протитанкові їжаки

Схоже, у Курській області на територіях, що межують з Україною, взагалі не були побудовані необхідні укріплення. А для їх будівництва Управління капітального будівництва області раніше уклало два контракти.

Тоді тендер виграла "Корпорація розвитку Курської області", яка, своєю чергою, могла укладати договори субпідряду з іншими компаніями. Серед субпідрядників була компанія "КТК Сервіс".

У травні 2024 року дев'ять будівельників оборонної лінії в Курській області за підтримки прокуратури подали позови до "КТК Сервіс" через заборгованості із зарплати,

– пишуть російські ЗМІ.

Було збудовано зміцнення за 100 кілометрів на захід від місця, де стався прорив кордону. Будівельники отримували по 5 тисяч рублів на день, втім, раптом їм перестали платити зарплату, тому вони звернулися до прокуратури та суду.

У суді працівники розповідали, що будували фортифікаційні споруди першої лінії оборони "безпосередньо на кордоні України" і "постійно були під обстрілами". Зрештою суд зобов'язав виплатити будівельникам гроші, а також внести в їх трудові книжки запис про працевлаштування та звільнення.

Компанія мала б закінчити роботи ще в лютому 2023 року, але, як уже зрозуміло, не зробила цього. У вересні 2023 року проти "КТК Сервіс" порушили кримінальну справу за розкрадання та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як стверджують російські окупанти, оборонні споруди на межі Курської та Сумської областей не з'явилися і в березні – травні 2024 року. За їх словами, укріплення є лише в Бєлгородській області. А росіянка, яка евакуювалася із Суджі, розповіла, що із захисних споруд бачила переважно лише протитанкові їжаки.