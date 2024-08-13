Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что во время совещания Владимир Путин вел себя нагло и разъяренно. Было видно, что ему неудобно слушать доклады о неудачах оккупантов, поэтому он постоянно перебивал, задавал дополнительные вопросы.

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Как отреагировал Путин на прорыв границы

Российский диктатор поручил разбираться с этой ситуацией в рамках контртеррористической операции. Согласно законам ее должен возглавлять представитель ФСБ, а министерство обороны только участвовать и быть как приданная структура.

Но здесь произошло два казуса: во-первых, главой стал близкий человек к Путину, который не является ФСБешником. А, во-вторых, Путин сразу "попался", ведь дал указание минобороны вытеснить украинские силы,

– отметил политолог.

То есть сначала глава Кремля сказал, мол, не стоит волноваться, потому что это лишь мелочь, которую можно легко решить. А с другой стороны признает, что продолжается полноценная военная операция. Так стало заметно насколько сильная неопределенность царит в России.

Очень интересный момент заключается в том, что среди пленных наибольшее количество – это офицеры ФСБ, которые попали в плен с "белым флагом", а не в бою с украинцами. Видимо, все эти проблемы интуитивно чувствуют пропагандисты, которые перестали быть столь категоричными.

Путин скрывает масштабы проблемы

"Если бы в России действительно могли собрать миллион новых бойцов, то Путин просто вышел бы и сказал, что начинает войну и объявляет мобилизацию. Но он этого не сделал, потому что боится, что его подданные начнут прятаться по норам", – подчеркнул Олег Лесной.

Российский диктатор не смог дослушать до конца доклад чиновников из Курска, которые говорили о якобы 28 захваченных населенных пунктах. В реальности их значительно больше.

Путин в начале полномасштабного вторжения был таким мачо. Он рассказывал, уверенно, у него была осанка, поставленный голос, харизма. А сейчас он опустил глаза и сидел, будто серенькая моль,

– подытожил Олег Лесной.