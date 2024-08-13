Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що під час наради Владімір Путін поводився нахабно та розлючено. Було видно, що йому незручно слухати доповіді про невдачі окупантів, тому він постійно перебивав, ставив додаткові запитання.

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Як відреагував Путін на прорив кордону

Російський диктатор доручив розбиратися з цією ситуацією у межах контртерористичної операції. Відповідно до законів її має очолювати представник ФСБ, а міністерство оборони лише долучатися і бути як придана структура.

Але тут відбулося два казуси: по-перше, очільником стала близька людина до Путіна, яка не є ФСБешником. А, по-друге, Путін одразу "попалився", адже дав вказівку міноборони витіснити українські сили,

– зауважив політолог.

Тобто спершу очільник Кремля сказав, мовляв, не варто хвилюватися, бо це лише дрібничка, яку можна легко вирішити. А з іншого боку визнає, що триває повноцінна військова операція. Так стало помітно наскільки сильна невизначеність панує в Росії.

Дуже цікавий момент полягає в тому, що серед полонених найбільша кількість – це офіцери ФСБ, які потрапили в полон з "білим прапором", а не у бою з українцями. Мабуть, всі ці проблеми інтуїтивно відчувають пропагандисти, які перестали бути настільки категоричними.

Путін приховує масштаби проблеми

"Якби у Росії справді могли зібрати мільйон нових бійців, то Путін просто вийшов би й сказав, що починає війну та оголошує мобілізацію. Але він цього не зробив, бо боїться, що його піддані почнуть ховатися по норах", – підкреслив Олег Лісний.

Російський диктатор не зміг дослухати до кінця доповідь чиновників з Курська, які говорили про нібито 28 захоплених населених пунктів. У реальності їх значно більше.

Путін на початку повномасштабного вторгнення був таким мачо. Він розповідав, впевнено, у нього була осанка, поставлений голос, харизма. А зараз він опустив очі й сидів, ніби сіренька міль,

– підсумував Олег Лісний.