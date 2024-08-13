Українські військові продовжують операцію у Курській області. Зокрема, вони просунулись до Любимівки, передає 24 Канал.

Дивіться також Нам чужого не треба: в МЗС пояснили, для чого Україні операція в Курській області

Українські військові посуваються

У мережі показали відео, як наші військові готувались звільняти Любимівку у Курській області. На записі можна побачити, що туди рухались танки, проте не тільки.

Крім танків, там також можна помітити літаки. Українські військові продовжують виконувати свою роботу та успішно проводять дії на території ворога.

Наші воїни готували звільняти Любимівку: дивіться відео

На відміну від Росії, Україні не потрібне чуже. Наша держава не зацікавлена в тому, аби забирати території Курської області.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Посадовець зауважив, що Україна досягає відповідних цілей у Курській області й продовжуватиме діяти так, як необхідно для безпеки та захисту. До речі, ця операція допомагає фронту, – не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область й ускладнює її військову логістику.