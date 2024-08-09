Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, считая, что неназванные люди преодолели эти оборонительные сооружения и уже якобы контролируют газоизмерительную станцию "Суджа", некоторые вокзалы и т.п.

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Линия железной дороги в этом регионе частично обеспечивает и Белгород. Тут есть запасная логистика для вражеской группировки "Север", которая находится в Харьковской области и частично в Луганской.

Газораспределительная станция для россиян является стратегическим объектом. Если бомбить газопровод, то оно может по всему газопроводу дальше начать взрываться,

– сказал Жирнов.

Есть еще один стратегический объект

Как отметил Жирнов, еще один стратегический объект, который расположен в этом регионе – Курская АЭС. Она расположена примерно в 80 – 90 километрах от границы с Украиной. Расстояние зависит от дорог, которыми добираться.

Если она будет захвачена, то будет чем торговаться за Запорожскую АЭС. Тогда будет возможность обмена. Как сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, события в Курской области могут усилить переговорные позиции Украины,

– подчеркнул Жирнов.

Обратите внимание! Михаил Подоляк указал, какую выгоду может получить Украина от событий в Курской области.