Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, вважаючи, що неназвані люди подолали ці оборонні споруди і вже нібито контролюють газовимірювальну станцію "Суджа", деякі вокзали тощо.

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Лінія залізниці в цьому регіоні частково забезпечує і Бєлгород. Тут є запасна логістика для ворожого угруповання "сєвєр", яке перебуває у Харківській області та частково в Луганській.

Газорозподільна станція для росіян є стратегічним об'єктом. Якщо бомбити газопровід, то воно може по всьому газопроводу далі почати вибухати,

– сказав Жирнов.

Є ще один стратегічний об'єкт

Як наголосив Жирнов, ще один стратегічний об'єкт, який розташований в цьому регіоні – Курська АЕС. Вона розташована приблизно за 80 – 90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими добиратися.

Якщо вона буде захоплена, то буде чим торгуватися за Запорізьку АЕС. Тоді буде можливість обміну. Як сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, події в Курській області можуть посилити переговорні позиції України,

– підкреслив Жирнов.

Зверніть увагу! Михайло Подоляк вказав, яку вигоду може отримати Україна від подій у Курській області.