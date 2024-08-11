Эти прогнозы касаются сил, которые российское командование может выбрать для защиты своего региона от прорыва. Детали из отчета ISW, передает 24 Канал.

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Реакция России на прорыв в Курской области

Так, первый сценарий заключается в том, что россияне могут решить использовать имеющиеся силы и призывников, которые уже обороняются в зоне границы в Курской области. Второй сценарий – российское командование может вывести Северную группировку войск в пределах Курской области и вблизи нее. Третий и четвертый – Россия может передислоцировать оперативные резервы или передовые подразделения из других мест фронта.

Передислокация военнообязанных, подразделений Северной группировки войск и отдельных подразделений из прифронтовых районов Украины свидетельствует о том, что российское военное командование признало возможные срывы наступательных операций на севере Харьковской области и других менее важных прифронтовых участках приемлемым риском, чтобы адекватно ответить на прорыв. Похоже, Кремль решил избежать передислокации из более приоритетных секторов на линии фронта в Донецкой области,

– пишет ISW.

Один из российских военкоров утверждает, что такие передислокации ослабляют передовые подразделения на других оперативных направлениях и демонстрируют, что России не хватает оперативных резервов.

Если российское командование решит оставить эти передислоцированные резервы и передовые подразделения в Курской области в ближайшей и среднесрочной перспективе, это, вероятно, еще больше обострит борьбу в этом регионе. Она, вероятно, возникнет вследствие того, что российская оборона будет рассматриваться как "антитеррористическая операция", подчиненная ФСБ и Бортникову. Эти решения могут создать уязвимые места и возможности для украинских войск.