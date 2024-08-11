Ці прогнози стосуються сил, які російське командування може вибрати для захисту свого регіону від прориву. Деталі зі звіту ISW, передає 24 Канал.

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Реакція Росії на прорив у Курській області

Так, перший сценарій полягає у тому, що росіяни можуть вирішити використати наявні сили та призовників, які вже обороняються в зоні кордону у Курській області. Другий сценарій – російське командування може вивести Північне угруповання військ у межах Курської області та поблизу неї. Третій та четвертий – Росія може передислокувати оперативні резерви або передові підрозділи з інших місць фронті.

Передислокація військовозобов’язаних, підрозділів Північного угруповання військ і окремих підрозділів з прифронтових районів України свідчить про те, що російське військове командування визнало можливі зриви наступальних операцій на півночі Харківської області та інших менш важливих прифронтових ділянках є прийнятним ризиком, аби адекватно відповісти на прорив. Схоже, Кремль вирішив уникнути передислокації з більш пріоритетних секторів на лінії фронту в Донецькій області,

– пише ISW.

Один з російських воєнкорів стверджує, що такі передислокації послаблюють передові підрозділи на інших оперативних напрямках і демонструють, що Росії бракує оперативних резервів.

Якщо російське командування вирішить залишити ці передислоковані резерви і передові підрозділи в Курській області в найближчій і середньостроковій перспективі, це, ймовірно, ще більше загострить боротьбу в цьому регіоні. Вона, ймовірно, виникне внаслідок того, що російська оборона буде розглядатися як "антитерористична операція", підпорядкована ФСБ і Бортнікову. Ці рішення можуть створити вразливі місця і можливості для українських військ.