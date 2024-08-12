"Прорыв" в Курской области: Жорин назвал важный плюс для Украины

Одно из важных преимуществ – это пополнение обменного фонда. Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин.

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Есть две причины, почему обмены проходят редко и трудно

В плен попали уже десятки российских солдат, офицеров и даже кадыровцев. По словам Жорина, особенно ценными являются последние.

Военный назвал две причины, почему обмены сейчас происходят крайне редко и трудно: из-за недостаточного количества пленных россиян и из-за того, что России безразлично на своих граждан – ее интересуют только отдельные категории.

И даже срочников России, по ходу, придется менять, потому что слишком громкая история получилась – сделать, что их там не было, уже не удастся,

– написал Жорин.

К слову, 11 августа стало известно, что рейдовым группам удалось захватить в глубоком тылу России кадыровцев.

Они рассказали, что пытались убежать, потому что их главарь Кадыров приказал никогда не сдаваться в плен. Впрочем, конце концов кадыровцы решили не сопротивляться и сдаться без боя.