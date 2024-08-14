Речь идет о примерно 150 человек. Их российское минобороны поощряет льготами и "боевыми" выплатами.

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Российские матери ноют, что их сыновья "видели то, чего не надо"

Российским СМИ матери срочников пожаловались, что примерно 150 срочников сейчас находятся в одной из воинских частей вблизи Курска. Их якобы заставляют идти за штурмовиками, чтобы "зачищать территорию". За это российское минобороны обещает льготы и выплаты "боевых" размером 5 тысяч рублей.

Сын звонил, им сказали: "Вы все равно пойдете, но сейчас мы вам будем платить боевые. Немного вас подготовим и пойдете за штурмовиками. А если не согласитесь, то пойдете под суд и все равно пойдете (воевать – 24 Канал)". То есть их все равно планируют туда отправить. На них морально пытаются надавить, пытаются обработать и отправить в эту дыру наших детей,

– сетует на планы российских властей мать одного из срочников.

Другая женщина также жалуется росСМИ, что их сыновей "уламывают, потому что надо собрать определенное количество людей, чтобы вернуть назад".

"Говорят, участниками СВО будете, уговаривают... Говорит, что около 150 срочников там сейчас – приезжают те, кто выбирается, у кого получилось. Именно дети, которые были в Курской области", – рассказывает россиянка.

Она также рассказала, что ее сын был призван из Белгородской области и с апреля находился в Курской области. После прорыва ВСУ он не выходил на связь четверо суток.

Она скулит, что Путин не сдержал своего обещания не отправлять срочников на так называемое "сво".

Он не должен был участвовать в боевых действиях, почему это произошло? Он и так такое увидел, что не должен был видеть. Если вы хотели, чтобы они защищали границы, то почему вы их не подготовили? Почему он тогда пол года таскал снаряды, а потом пол года копал окопы? Я конечно понимаю, что границу надо защищать - я сама живу в такой местности, что сирены по 5-6 раз в день. И сын так жил, пока не пошел в армию,

– сетует на российские реалии женщина.

Также матери российских срочников шокированы, что те приезжают из Курской области с контузиями. А накануне несколько из них исчезли из больницы в самом Курске.

"Какой-то офицер заявил, что их отвозят в воинскую часть в Клинцах в Брянской области, однако их там не оказалось. По словам сослуживца, "все понимают", что срочников свозят куда-то к границе, чтобы они снова участвовали в боях", – пишут российские СМИ.