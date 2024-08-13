Немало так называемых российских "военкоров" жаловались на бездействия властей, когда стало известно о прорыве границы в Курской области. О чем свидетельствует реакция пропаганды, 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний.

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"Десакрализация российской власти"

В первые дни после начала Курской операции российские "Z-военкоры" были в страшной панике. Они наперегонки сообщали об "огромных колоннах техники", которые движутся то в одном, то в другом населенном пункте, хотя эта информация не всегда соответствовала действительности.

Более того, так называемые военкоры много ссорились друг с другом: и из-за того, что кто-то публиковал важную информацию, которая могла помочь ВСУ, и из-за того, что были слишком оптимистичные прогнозы, и из-за слишком пессимистичных также.

Пусть рассказывают. Неопределенность порождает много слухов: одна рота превращается в целый батальон и тому подобное. Это очень хорошо. Нам нужна паника, нам нужно, чтобы эти военкоры распространяли панику, демонстрировали отсутствие государства, демонстрировали трухлявость самой системы власти. Чем больше будет паники, тем лучше для нас, ведь это десакрализировать российскую власть. Когда нанесен такой мощный удар по пропаганде, ты не сможешь отработать его той же пропагандой – нужны действия.

– отметил Тарас Загородний.

Россия запугивала мир своей "огромной армией и возможностями", однако события в Курской области свидетельствуют о совсем другой ситуации. Война буквально перешла на территорию России, однако достойного ответа от страны-агрессора не было и вряд ли уже будет.

"Это также может влиять на настроения по мобилизации, которую, скорее всего, все же проведут уже после 8 сентября. Но это уже будет происходить не с такими веселыми настроениями, потому что боевые действия будут продолжаться. Z-паблики будут активно распространять и политическую, и информационную составляющую этого", – отметил политолог.

Справка. 8 августа 2024 года в России пройдет так называемый "Единый день голосования". В этот день пройдут выборы депутатов Госдумы; выборы глав регионов и членов региональных парламентов; выборы глав и членов парламентов административных центров (столиц).

Заметим, что издание Bloomberg пообщалось с тремя лицами, близкими к Кремлю и минобороны России. Неназванные источники сообщили, что на фоне огромных потерь россиян в Курской области Владимир Путин может объявить мобилизацию.