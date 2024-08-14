Йдеться про приблизно 150 осіб. Їх російське міноборони заохочує пільгами та "бойовими" виплатами.

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Російські матері ниють, що їхні сини "бачили те, чого не треба"

Російським ЗМІ матері строковиків поскаржилися, що приблизно 150 строковиків зараз перебувають в одній з військових частин поблизу Курська. Їх нібито змушують йти за штурмовиками, щоб "зачищати територію". За це російське міноборони обіцяє пільги і виплати "бойових" розміром 5 тисяч рублів.

Син дзвонив, їм сказали: "Ви все одно підете, але зараз ми вам платитимемо бойові. Трохи вас підготуємо і підете за штурмовиками. А якщо не погодьтеся, то підете під суд і все одно підете (воювати – 24 Канал)". Тобто їх все одно планують туди відправити. На них морально намагаються натиснути, намагаються обробити і відправити в цю діру наших дітей,

– нарікає на плани російської влади матір одного зі строковиків.

Інша жінка також скаржиться росЗМІ, що їхніх синів "уламують, бо треба зібрати певну кількість людей, щоб повернути назад".

"Кажуть, учасниками СВО будете, вмовляють... Каже, що близько 150 строковиків там зараз – приїжджають ті, хто вибирається, у кого вийшло. Саме діти, які були в Курській області", – переповідає росіянка.

Вона також розповіла, що її син був призваний з Бєлгородської області і з квітня перебував у Курській області. Після прориву ЗСУ він не виходив на зв'язок чотири доби.

Вона скиглить, що Путін не дотримав своєї обіцянки не відправляти строковиків на так зване "сво".

Він не повинен був брати участь у бойових діях, чому це сталося? Він і так таке побачив, що не мав бачити. Якщо ви хотіли, щоб вони захищали кордони, то чому ви їх не підготували? Чому він тоді пів року тягав снаряди, а потім пів року копав окопи? Я звичайно розумію, що кордон треба захищати — я сама живу в такій місцевості, що сирени по 5-6 разів на день. І син так жив, поки не пішов до армії,

– нарікає на російські реалії жінка.

Також матері російських строковиків шоковані, що ті приїжджають з Курської області із контузіями. А напередодні декілька з них зникли з лікарні у самому Курську.

"Якийсь офіцер заявив, що їх відвозять у військову частину в Клинцях у Брянській області, однак їх там не виявилося. За словами товариша по службі, "всі розуміють", що строковиків звозять кудись до кордону, щоб вони знову брали участь у боях", – пишуть російські ЗМІ.