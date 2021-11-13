Прорыв военных, очередная жертва и газ: на границе Беларуси и Польши выдалась тяжелая ночь

Так, белорусские солдаты пытались разрушить пограничное заграждение. Это происходило в районе Черемхи.

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По утверждению польских пограничников, военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы ослепили лазерные лучи и стробоскопы.

Мигранты применили слезоточивый газ

У места событий около сотни мигрантов ждали возможность, чтобы пересечь границу. Белорусы дали им слезоточивый газ. Нелегалы применили его против польских спецслужб.

Однако пройти через границу все равно не удалось.

За сутки зафиксировали 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержали трех граждан Ирака. Выдворить из страны решили 78 человек.