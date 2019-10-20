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      Прорыв дамбы в Красноярском крае: в России уже нашли виновников трагедии

      90 Читати новину українською
      Прорыв дамбы в России
      Прорыв дамбы в России / Lenta.ru

      Дамбы, которые размыла вода в Красноярском крае России и которые повлекли гибель 15 человек, были возведены незаконно. Директора компании, которая владела конструкцией, и двух сотрудников предприятия уже задержали.

      Незаконные дамбы были возведены с целью отвода грунтовых вод на участке добычи золота. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

      Основное: В России прорвало дамбу, количество погибших возросло: фото

      Всего по данным ведомства, разрушены пять дамб на реке Сейба. Прорыв начался с дамбы, расположенной на самом верху, а потом по цепочке он разрушил еще четыре конструкции.

      На строительство этих сооружений никто не давал документов и разрешений. Так же на месте не происходило никаких проверок. Кроме того, горный мастер, в обязанности которого входила организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

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      Фото с места трагедии/ росСМИ

      Красноярський край Росії дамба
      Стихия фактически полностью смыла поселок Щетинкино и унесла жизни 15 человек/ фото росСМИ

      В помещении компании-владелицы дамбы уже прошли обыски. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время проведения работ, что привело к гибели двух и более лиц". Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

      Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото".

      Что известно о прорыве дамбы в России?
      Трагедия в Красноярском крае произошла в ночь на 19 октября. Из-за прорыва дамбы почти полностью затопило поселение Щетинкино, расположенное в тайге. Его накрыла 4-метровая волна из водохранилища. Она затопила два общежития. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Госпитализированы в медучреждения 14 человек.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Постраждалі Жертвы Стихийный бедствия Новости России Чрезвычайное происшествие
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