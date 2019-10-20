Прорыв дамбы в Красноярском крае: в России уже нашли виновников трагедии

Дамбы, которые размыла вода в Красноярском крае России и которые повлекли гибель 15 человек, были возведены незаконно. Директора компании, которая владела конструкцией, и двух сотрудников предприятия уже задержали.

Незаконные дамбы были возведены с целью отвода грунтовых вод на участке добычи золота. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

Основное: В России прорвало дамбу, количество погибших возросло: фото

Всего по данным ведомства, разрушены пять дамб на реке Сейба. Прорыв начался с дамбы, расположенной на самом верху, а потом по цепочке он разрушил еще четыре конструкции.

На строительство этих сооружений никто не давал документов и разрешений. Так же на месте не происходило никаких проверок. Кроме того, горный мастер, в обязанности которого входила организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.



Фото с места трагедии/ росСМИ



Стихия фактически полностью смыла поселок Щетинкино и унесла жизни 15 человек/ фото росСМИ



В помещении компании-владелицы дамбы уже прошли обыски. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время проведения работ, что привело к гибели двух и более лиц". Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото".

Что известно о прорыве дамбы в России?

Трагедия в Красноярском крае произошла в ночь на 19 октября. Из-за прорыва дамбы почти полностью затопило поселение Щетинкино, расположенное в тайге. Его накрыла 4-метровая волна из водохранилища. Она затопила два общежития. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Госпитализированы в медучреждения 14 человек.