Прорыв дамбы в Красноярском крае: в России уже нашли виновников трагедии
Дамбы, которые размыла вода в Красноярском крае России и которые повлекли гибель 15 человек, были возведены незаконно. Директора компании, которая владела конструкцией, и двух сотрудников предприятия уже задержали.
Незаконные дамбы были возведены с целью отвода грунтовых вод на участке добычи золота. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.
Основное: В России прорвало дамбу, количество погибших возросло: фото
Всего по данным ведомства, разрушены пять дамб на реке Сейба. Прорыв начался с дамбы, расположенной на самом верху, а потом по цепочке он разрушил еще четыре конструкции.
На строительство этих сооружений никто не давал документов и разрешений. Так же на месте не происходило никаких проверок. Кроме того, горный мастер, в обязанности которого входила организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.
Фото с места трагедии/ росСМИ
Стихия фактически полностью смыла поселок Щетинкино и унесла жизни 15 человек/ фото росСМИ
В помещении компании-владелицы дамбы уже прошли обыски. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время проведения работ, что привело к гибели двух и более лиц". Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.
Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото".
Что известно о прорыве дамбы в России?
Трагедия в Красноярском крае произошла в ночь на 19 октября. Из-за прорыва дамбы почти полностью затопило поселение Щетинкино, расположенное в тайге. Его накрыла 4-метровая волна из водохранилища. Она затопила два общежития. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Госпитализированы в медучреждения 14 человек.