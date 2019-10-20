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      Прорив дамби в Красноярському краї: у Росії вже знайшли винуватців трагедії

      1958 Читать новость на русском
      Прорив дамби в Росії
      Прорив дамби в Росії / Lenta.ru

      Дамби, які розмила вода в Красноярському краї Росії і які спричинили загибель 15 людей, були зведені незаконно. Директора компанії, яка володіла конструкцією, і двох співробітників підприємства вже затримали.

      Незаконні дамби були зведені з метою відведення ґрунтових вод на ділянці видобутку золота. Про це інформує Слідчий комітет Російської Федерації.

      Основне: У Росії прорвало дамбу, кількість загиблих зросла: фото

      Всього за даними відомства, зруйновані п'ять дамб на річці Сейба. Прорив почався з дамби, розташованої на самому верху, а потім по ланцюжку він зруйнував ще чотири конструкції.

      На будівництво цих споруд ніхто не давав документів і дозволів. Так само на місці не відбувалося жодних перевірок. Крім того, гірничий майстер, в обов'язки якого входила організація і проведення робіт на ділянці, не має жодної спеціальної освіти.

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      Фото з місця трагедії/ росЗМІ

      Красноярський край Росії дамба
      Стихія фактично повністю змила селище Щетинкіно та забрала життя 15 людей/ фото росЗМІ
       

      У приміщенні компанії-власниці дамби вже відбулися обшуки. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки під час проведення робіт, що призвели до загибелі двох і більше осіб". Максимальне покарання за цією статтею – 7 років позбавлення волі.

      Золотовидобувна артель належить холдингу "Сібзолото".

      Що відомо про прорив дамби в Росії? Трагедія у Красноярському краї сталася в ніч на 19 жовтня. Через прорив дамби майже повністю затопило поселення Щетинкіно, розташоване у тайзі. Його накрила 4-метрова хвиля з водосховища. Вона затопила два гуртожитки. Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 осіб, ще 5 вважають зниклими безвісти. Госпіталізовані у медустанови 14 людей.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Постраждалі Надзвичайні ситуації Новини Росії Стихійні лиха Жертви
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