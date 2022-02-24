Прорыва нет, – в ОП опровергли вторжение на Волыни

В Офисе Президента опровергли вторжение российских войск на Волынском направлении. Там пока "тихо".

Об этом на брифинге в Офисе Президента заявил Алексей Арестович. В то же время он отметил, что россияне продолжают обстреливать украинскую границу на Волыни.

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Ранее сообщалось, что российским войскам якобы удалось прорваться вглубь территории Украины в Волынском направлении. Однако эта информация не подтвердилась.

По словам Арестовича, на Волыни враг открывает огонь по украинским пограничникам, однако в целом там пока "тихо".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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Брифинг в Офисе Президента с участием Арестовича: смотрите видео