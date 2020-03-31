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      Прорывом это назвать нельзя, – эксперт об открытии рынка земли

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      Принятие закона о рынке земли в Украине нельзя назвать прорывом, потому что в этом решении нет экономического смысла. К тому же, в таком виде реформа противоречит интересам собственников земли. Ведь существенно ограничивает спрос, что приведет к минимальной цене.

      Об этом в эфире программы "Полит.бюро" на 24 канале рассказал Даниил Пасько, основатель EasyBusiness.

      Обратите внимание Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине

      По его словам, эта реформа не обеспечивает инвестиций в индустрию. То есть аграрии, большинство из которых является юридическими лицами, и компании, которые разрабатывают большую площадь, не смогут купить землю и в нее инвестировать.

      "Они также не смогут использовать ее в качестве залога для получения банковского финансирования. Поэтому для аграриев это решение не имеет никакого существенного смысла", – подчеркнул он.

      Що треба знати про ринок землі
      Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      И добавил, что эффекта не будет и для других граждан. Ведь принятое решение не приведет в страну инвестиции и не откроет эту индустрию для капитала, который мог бы туда прийти и повысить благосостояние украинцев.

      Поэтому это решение – символическое. Оно, скорее всего, показывает вектор и является первым шагом, а не существенной реформой,
      – считает Пасько.

      Отметим, что в Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, одобренного парламентом в ночь на 31 марта. Все потому, что на сайте парламента появились уже 5 проектов постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
      • Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
      • Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.
      • Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
      • Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
      • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Рынок земли
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