Прорывом это назвать нельзя, – эксперт об открытии рынка земли

Принятие закона о рынке земли в Украине нельзя назвать прорывом, потому что в этом решении нет экономического смысла. К тому же, в таком виде реформа противоречит интересам собственников земли. Ведь существенно ограничивает спрос, что приведет к минимальной цене.

Об этом в эфире программы "Полит.бюро" на 24 канале рассказал Даниил Пасько, основатель EasyBusiness.

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По его словам, эта реформа не обеспечивает инвестиций в индустрию. То есть аграрии, большинство из которых является юридическими лицами, и компании, которые разрабатывают большую площадь, не смогут купить землю и в нее инвестировать.

"Они также не смогут использовать ее в качестве залога для получения банковского финансирования. Поэтому для аграриев это решение не имеет никакого существенного смысла", – подчеркнул он.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

И добавил, что эффекта не будет и для других граждан. Ведь принятое решение не приведет в страну инвестиции и не откроет эту индустрию для капитала, который мог бы туда прийти и повысить благосостояние украинцев.

Поэтому это решение – символическое. Оно, скорее всего, показывает вектор и является первым шагом, а не существенной реформой,

– считает Пасько.

Отметим, что в Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, одобренного парламентом в ночь на 31 марта. Все потому, что на сайте парламента появились уже 5 проектов постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.

Что предусматривает законопроект о рынке земли