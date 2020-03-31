Проривом це назвати не можна, – експерт про відкриття ринку землі
Прийняття закону про ринок землі в Україні не можна назвати проривом, тому що в цьому рішенні немає економічного сенсу. До того ж, у такому вигляді реформа протирічить інтересам власників землі. Адже істотно обмежує попит, що призведе до мінімальної ціни.
Про це у ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі розповів Даніїл Пасько, засновник EasyBusiness.
Зверніть увагу Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні
За його словами, ця реформа також не забезпечує інвестицій в індустрію. Тобто аграрії, більшість з яких є юридичними особами і компанії, які опрацьовують більшу площу, не зможуть купити землю і в неї інвестувати.
"Вони також не зможуть використовувати її як заставу для отримання банківського фінансування. Тому для аграріїв це рішення немає ніякого суттєвого сенсу", – наголосив він.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
Й додав, що ефекту не буде і для інших громадян. Адже ухвалене рішення не приведе в країну інвестиції та не відкриє цю індустрію для капіталу, який міг би туди прийти і підвищити добробут українців.
Тому це рішення – символічне. Воно, скоріш за все, показує вектор і є першим кроком, а не істотною реформою,
– вважає Пасько.
Зазначимо, що у Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, схваленого парламентом у ніч на 31 березня. Усе тому, що на сайті парламенту з'явилися вже 5 проєктів постанов і до їх розгляду підписувати законопроєкт не можна.
Що передбачає законопроєкт про ринок землі
- З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
- Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
- Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
- Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
- Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
- Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
- Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
- Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.
Читайте також
Вибір редакції
-
Все про коронавірус: 12 корисних статейсьогодні , 16:13
-
У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг, – ЗМІсьогодні , 19:32
-
Єрмак вважає "плівки Лероса" помстою через відмову призначати заступника міністра: деталісьогодні , 15:52
-
Шахрайство в боксах: що треба знати, коли проходиш сертифікацію чи техогляд автомобілясьогодні , 20:17
-
Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус: що відомо про його стансьогодні , 19:02
-
Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжитисьогодні , 19:45