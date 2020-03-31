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      Проривом це назвати не можна, – експерт про відкриття ринку землі

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      Прийняття закону про ринок землі в Україні не можна назвати проривом, тому що в цьому рішенні немає економічного сенсу. До того ж, у такому вигляді реформа протирічить інтересам власників землі. Адже істотно обмежує попит, що призведе до мінімальної ціни.

      Про це у ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі розповів Даніїл Пасько, засновник EasyBusiness.

      Зверніть увагу Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні

      За його словами, ця реформа також не забезпечує інвестицій в індустрію. Тобто аграрії, більшість з яких є юридичними особами і компанії, які опрацьовують більшу площу, не зможуть купити землю і в неї інвестувати.

      "Вони також не зможуть використовувати її як заставу для отримання банківського фінансування. Тому для аграріїв це рішення немає ніякого суттєвого сенсу", – наголосив він.

      Що треба знати про ринок землі
      Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Й додав, що ефекту не буде і для інших громадян. Адже ухвалене рішення не приведе в країну інвестиції та не відкриє цю індустрію для капіталу, який міг би туди прийти і підвищити добробут українців.

      Тому це рішення – символічне. Воно, скоріш за все, показує вектор і є першим кроком, а не істотною реформою,
      – вважає Пасько.

      Зазначимо, що у Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, схваленого парламентом у ніч на 31 березня. Усе тому, що на сайті парламенту з'явилися вже 5 проєктів постанов і до їх розгляду підписувати законопроєкт не можна.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
      • Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
      • Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
      • Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
      • Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
      • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Ринок землі Верховна Рада Новини України
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