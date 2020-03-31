Проривом це назвати не можна, – експерт про відкриття ринку землі

Прийняття закону про ринок землі в Україні не можна назвати проривом, тому що в цьому рішенні немає економічного сенсу. До того ж, у такому вигляді реформа протирічить інтересам власників землі. Адже істотно обмежує попит, що призведе до мінімальної ціни.

Про це у ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі розповів Даніїл Пасько, засновник EasyBusiness.

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За його словами, ця реформа також не забезпечує інвестицій в індустрію. Тобто аграрії, більшість з яких є юридичними особами і компанії, які опрацьовують більшу площу, не зможуть купити землю і в неї інвестувати.

"Вони також не зможуть використовувати її як заставу для отримання банківського фінансування. Тому для аграріїв це рішення немає ніякого суттєвого сенсу", – наголосив він.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Й додав, що ефекту не буде і для інших громадян. Адже ухвалене рішення не приведе в країну інвестиції та не відкриє цю індустрію для капіталу, який міг би туди прийти і підвищити добробут українців.

Тому це рішення – символічне. Воно, скоріш за все, показує вектор і є першим кроком, а не істотною реформою,

– вважає Пасько.

Зазначимо, що у Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, схваленого парламентом у ніч на 31 березня. Усе тому, що на сайті парламенту з'явилися вже 5 проєктів постанов і до їх розгляду підписувати законопроєкт не можна.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі