Вблизи дома семейства Шпаков расположены только жилые дома, детский сад и школа искусств. О том, как со Степаном последний раз простились родные и близкие, – смотрите дальше.

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Мать как раз положила в обед ребенка спать. И от этой волны погиб ребенок. Мать жива. Она находится в реанимации. Дитя, к сожалению, (погибло – 24 канал), – рассказывает Виктор Мамчур, протоиерей Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

По его словам, с началом полномасштабной войны России против Украины из села уехали почти все дети. Сейчас в населенном пункте Киевской области проживает только один ребенок, поскольку его мать не хочет выезжать за пределы Киевской области, говорит Мамчур.

Двухлетний Степан погиб из-за обстрела села россиянами / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Мы за это боремся, чтобы наши дети не видели этого ужаса. К сожалению, мы имеем, что имеем,

– резюмировал он.

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Взрывная волна повредила и рядом расположенные здания, в том числе и новый детский сад, говорит Игорь Кучерявый, заместитель петровского сельского головы. По его словам, мать Степана вместе с другим маленьким ребенком спасло то, что во время удара взрывной волной на них вынесло дверь, которая стала своеобразным укрытием.

На территории старого кладбища расположен мемориал умершим воинам села, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за независимость Родины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе после просьбы псевдореспублик на Донбассе. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "уходить домой".

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также передаче суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,

– сказал Путин.

24 февраля президент России начал полномасштабную войну против Украины / Фото – Getty Images

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных гражданских, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

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