Вблизи дома семейства Шпаков расположены только жилые дома, детский сад и школа искусств. О том, как со Степаном последний раз простились родные и близкие, – смотрите дальше.

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Мать как раз положила в обед ребенка спать. И от этой волны погиб ребенок. Мать жива. Она находится в реанимации. Дитя, к сожалению, (погибло – 24 канал), – рассказывает Виктор Мамчур, протоиерей Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

По его словам, с началом полномасштабной войны России против Украины из села уехали почти все дети. Сейчас в населенном пункте Киевской области проживает только один ребенок, поскольку его мать не хочет выезжать за пределы Киевской области, говорит Мамчур.

Двухлетний Степан погиб из-за обстрела села россиянами / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Мы за это боремся, чтобы наши дети не видели этого ужаса. К сожалению, мы имеем, что имеем,
– резюмировал он.

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Взрывная волна повредила и рядом расположенные здания, в том числе и новый детский сад, говорит Игорь Кучерявый, заместитель петровского сельского головы. По его словам, мать Степана вместе с другим маленьким ребенком спасло то, что во время удара взрывной волной на них вынесло дверь, которая стала своеобразным укрытием.

Нові Петрівці, Україна, Київська область, обстріл росіянами села

На территории старого кладбища расположен мемориал умершим воинам села, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за независимость Родины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе после просьбы псевдореспублик на Донбассе. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "уходить домой".

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также передаче суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,
– сказал Путин.

Володимир Путін, Росія проти України, повномасштабна війна

24 февраля президент России начал полномасштабную войну против Украины / Фото – Getty Images

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных гражданских, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

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