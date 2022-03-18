Поблизу з домом сімейства Шпаки розташовані тільки житлові будинки, дитячий садок та школа мистецтв. Про те, як зі Степаном востаннє попрощалися рідні та близькі – дивіться далі.

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Мати якраз положила в обід дитя спати. І від цієї хвилі загинуло дитя. Мати жива. Вона в реанімації. Дитя, на жаль, (загинуло – 24 канал),

– розповідає Віктор Мамчур, протоієрей Церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

За його словами, з початком повномасштабної війни Росії проти України з села виїхали майже всі діти. Наразі у населеному пункті Київської області проживає тільки одна дитина, оскільки її матір не хоче виїжджати за межі села Нові Петрівці, говорить пан Мамчур.

Дворічний Степан загинув через обстріл села росіянами / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ми за це боремось, щоб наші діти не бачили цього страхіття. На жаль, ми маємо, що маємо,

– резюмував він.

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Вибухова хвиля пошкодила й будівлі, що розташовані поряд, зокрема й новозбудований дитячий садок, каже Ігор Кучерявий, заступник петрівського сільського голови. За його словами, мати Степана разом з іншою маленькою дитиною врятувало те, що під час удару вибуховою хвилею на них винесло двері, які стали своєрідним укриттям.

На території старого цвинтаря розташований меморіал померлим воїнам села, які загинули в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками за незалежність Батьківщини / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що передувало

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення "спецоперації" на Донбасі після прохання псевдореспублік на Донбасі. Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації,

– сказав Путін.

24 лютого президент Росії розпочав повномасштабну війну проти України / Фото – Getty Images

Згодом росіяни почали обстрілювати військові об'єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти бомблять будинки й мирних цивільних, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

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