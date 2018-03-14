Прощальная речь Тиллерсона: политик сделал важное предупреждение

Освобожденный от должности Государственного секретаря США Рекс Тиллерсон в своей речи перед журналистами предупредил об опасном поведении России.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ.

Тиллерсон отметил, что во время его пребывания в должности была проведена хорошая работа по улучшению отношений США с Китаем и сдерживанию прогресса северокорейской ядерной программы.

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В то же время экс-госсекретарь добавил, что необходимо приложить еще немало усилий, чтобы ответить на тревожное поведение российской стороны. По словам Тиллерсона, Россия должна тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам народа государства и мира в целом.

"Продолжение политики (России) по нынешнему курсу, вероятно, приведет к углублению изоляции. В такой ситуации никто не заинтересован", – подчеркнул экс-глава Госдепа США.

Кто такой Рекс Тиллерсон?

Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор президентом США стал Дональд Трамп. Ранее Тиллерсон был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.