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Прощальна промова Тіллерсона: політик зробив важливе попередження

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Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон / Фото з вільних мереж

Звільнений з посади Державного секретаря США Рекс Тіллерсон у своїй промові перед журналістами попередив про небезпечну поведінку Росії.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Тіллерсон зазначив, що під час його перебування на посаді було проведено хорошу роботу щодо покращення відносин США з Китаєм та стримування прогресу північнокорейської ядерної програми.

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Водночас екс-держсекретар додав, що необхідно буде докласти ще чимало зусиль, щоб відповісти на тривожну поведінку російської сторони. За словами Тіллерсона, Росія повинна ретельно зважити, наскільки її дії відповідають інтересам народу держави та світу загалом.

"Продовження політики (Росії) за нинішнім курсом, імовірно, призведе до поглиблення ізоляції. У такій ситуації ніхто не зацікавлений", – наголосив екс-глава Держдепу США.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відколи президентом США став Дональд Трамп. Раніше Тіллерсон був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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