Оккупанты сорвали церемонию прощания с известным поисковиком Алексеем Юковым в Донецкой области

Вражеские войска вынудили родных и сослуживцев отменить церемонию прощания с легендарным украинским поисковиком непосредственно вблизи линии фронта. Из-за риска авиаудара мероприятие по чествованию памяти пришлось перенести в более безопасный регион.

Об этом сообщила супруга Алексея Юкова Евгения Калугина.

В селе Никольском, что в Донецкой области, отменили церемонию прощания с руководителем поискового отряда "Плацдарм" Алексеем Юковым.

Мероприятию помешала угроза целенаправленного российского удара управляемыми авиабомбами. Из-за риска обстрела прощание и похороны в регионе так и не состоялись, поэтому близкие и друзья собрались в другом месте, а официальную церемонию запланировали на субботу, 8 августа, в Киеве.

В "Суспильне" сообщили, что жена поисковика выразила свое возмущение действиями оккупантов. Она также подчеркнула, что, несмотря на трагедию, поисковый отряд продолжит свою важную миссию.

Меня удивляет что такое страх. Человек уже умер, а вы все равно за ним гонитесь,

– отметила Калугина.

Алексей Юков погиб 5 августа 2026 года во время выполнения задания в Лиманской общине.

Как сообщили в Славянской МВА, автомобиль, на котором он возвращался, подорвался на мине. Поисковик Артур Симейко, который был рядом с Юковым в момент трагедии, рассказал, что тот умер с улыбкой на лице, словно испытывая гордость за свою жизнь, посвященную делу.

Погибший был уроженцем Славянска, ему было 40 лет. Более 27 лет он посвятил поиску тел погибших воинов и пропавших без вести, создав Ассоциацию исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм".

За время своей деятельности организация эвакуировала из зоны боевых действий и линии соприкосновения почти 4 тысячи тел украинских и российских военных, а также гражданских лиц.

Как сообщалось накануне, группа Юкова тесно сотрудничала с Генеральным штабом ВСУ в рамках гуманитарного проекта "На щите", возвращая погибшим защитникам их имена и давая семьям возможность проститься.