Жена Демьяна Ганула сообщила, когда прощание с активистом

19 марта состоится прощание с Демьяном Ганулом. Жена активиста призвала всех, кто знал его, присоединиться к прощальной церемонии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на жену погибшего блогера Жанну Вознюк. В среду, 19 марта, в 9:00 в парке Шевченко, возле памятника, состоится прощание с Демьяном Ганулом.

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Последнее прощание с украинским патриотом

Жена активиста призывает всех, кто был рядом с ним, прийти и провести его в последний путь.

Украинский патриот, общественный деятель и борец за справедливость – он погиб, но память о нем будет жить в наших сердцах,

– говорится в заметке.

Напомним, украинского активиста Демьяна Ганула убили в центре Одессы, полиция расследует дело как умышленное убийство по заказу.

Ганул ранее подвергался угрозам из-за своей активистской деятельности и просил правоохранительные органы обеспечить ему защиту.

Подозреваемый Сергей Шалаев признал свою вину в убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула и был отправлен под стражу на 60 дней без возможности выйти под залог.

Само судебное заседание было закрытым из-за угрозы разглашения имен свидетелей и деталей, что может навредить расследованию.