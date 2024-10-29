В Киеве попрощались с 9-классницей, которая погибла в результате удара "Шахеда" по дому

На прошлой неделе, а именно 25 октября, российский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате атаки погибла Мария Трояновская.

Во вторник, 29 октября, в столице состоялось прощание с погибшей девушкой. Об этом сообщает Киев24.

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Прощание с Марией Трояновской

Сообщается, что Мария Трояновская погибла в вечер пятницы, 25 октября, во время очередной атаки россиян на Киев. Беспилотник попал прямо в ее комнату. Девочка была с родителями, но они были в другой комнате – им удалось спастись.

В столице в Михайловском соборе состоялась церемония прощания с Марией.

Как происходило прощание с погибшей: смотрите фото

Погибшая девочка была 2009 года рождения. Известно, что Мария училась в элитном лицее "Престиж" в 9 классе.

Напомним, того трагического дня погиб один человек – Мария, ранения получили еще пятеро киевлян. Из-за попадания "Шахеда" в 25-этажном доме возник пожар в двух квартирах на 20 и 21 этажах. Также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.