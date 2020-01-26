Прощание с жертвами катастрофы МАУ, чествование памяти "киборгов" – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Родственники простились с погибшими в авиакатастрофе МАУ в Иране
Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана утром 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. 20 января по всей Украине похоронили девятерых членов экипажа и двух пассажиров сбитого Boeing.
Смотрите видео: как прощались с погибшими украинцами
Памяти "киборгов"
20 января в Украине почтили память украинских защитников, погибших при обороне Донецкого аэропорта. В частности, подвиг "киборгов" вспомнили в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.
Смотрите видео: как проходило чествование памяти "киборгов"
Электронный перепись населения
В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. Согласно результатам, в стране проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Смотрите видео: как провели электронную перепись населения
Смертельная непогода в Испании
Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория. В целом, в результате стихийного бедствия погибли девять человек, среди них – 55-летний украинец. Его тело нашли в муниципалитете Каркайшент, в Валенсии.
Смотрите видео: как в Испании бушевала страшная буря
Первая украинская комедия о войне
Новая украинская лента "Наши котики" рассказывает о трех бойцах и журналистке. События разворачиваются на фронте в 2014 году. Спродюсировала ленту бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, а во всеукраинский прокат фильм выйдет 30 января.
Смотрите видео о новой украинской ленте
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