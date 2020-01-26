Прощание с жертвами катастрофы МАУ, чествование памяти "киборгов" – видео недели

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Родственники простились с погибшими в авиакатастрофе МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана утром 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. 20 января по всей Украине похоронили девятерых членов экипажа и двух пассажиров сбитого Boeing.

Смотрите видео: как прощались с погибшими украинцами

Памяти "киборгов"

20 января в Украине почтили память украинских защитников, погибших при обороне Донецкого аэропорта. В частности, подвиг "киборгов" вспомнили в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Смотрите видео: как проходило чествование памяти "киборгов"

Электронный перепись населения

В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. Согласно результатам, в стране проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Смотрите видео: как провели электронную перепись населения

Смертельная непогода в Испании

Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория. В целом, в результате стихийного бедствия погибли девять человек, среди них – 55-летний украинец. Его тело нашли в муниципалитете Каркайшент, в Валенсии.

Смотрите видео: как в Испании бушевала страшная буря

Первая украинская комедия о войне

Новая украинская лента "Наши котики" рассказывает о трех бойцах и журналистке. События разворачиваются на фронте в 2014 году. Спродюсировала ленту бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, а во всеукраинский прокат фильм выйдет 30 января.

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