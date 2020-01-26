Прощання із жертвами катастрофи МАУ, вшанування пам'яті "кіборгів"– відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Родичі попрощалися із загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана зранку 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. 20 січня по всій Україні поховали дев'ятьох членів екіпажу та двох пасажирів збитого Boeing.

Дивіться відео: як прощалися із загиблими українцями

Вшанування пам'яті "кіборгів"

20 січня в Україні вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. Зокрема, подвиг "кіборгів" згадали в Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Дивіться відео: як проходило вшанування пам'яті "кіборгів"

Електронний перепис населення

В Україні замість традиційного провели електронний перепис населення. Згідно з результатами, в країні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Дивіться відео: як провели електронний перепис населення

Смертельна негода в Іспанії

Іспанію накрили снігопади, зливи та шторм Глорія. Загалом унаслідок стихійного лиха загинули дев'ять людей, серед них – 55-річний українець. Його тіло знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Валенсії.

Дивіться відео: як в Іспанії вирувала страшна негода

Перша українська комедія про війну

Нова українська стрічка "Наші котики" розповідає про трьох бійців і журналістку. Події розгортаються на фронті у 2014 році. Спродюсувала стрічку колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун, а у всеукраїнський прокат фільм вийде 30 січня.

Дивіться відео про нову українську стрічку