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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Прощання із жертвами катастрофи МАУ, вшанування пам'яті "кіборгів"– відео тижня

      28 Читать новость на русском
      Топові відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Родичі попрощалися із загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані

      Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана зранку 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. 20 січня по всій Україні поховали дев'ятьох членів екіпажу та двох пасажирів збитого Boeing

      Дивіться відео: як прощалися із загиблими українцями

      Вшанування пам'яті "кіборгів"

      20 січня в Україні вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. Зокрема, подвиг "кіборгів" згадали в Києві, Харкові, Львові та Одесі. 

      Дивіться відео: як проходило вшанування пам'яті "кіборгів"

      Електронний перепис населення 

      В Україні замість традиційного провели електронний перепис населення. Згідно з результатами, в країні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. 

      Дивіться відео: як провели електронний перепис населення 

      Смертельна негода в Іспанії

      Іспанію накрили снігопади, зливи та шторм ГлоріяЗагалом унаслідок стихійного лиха загинули дев'ять людей, серед них – 55-річний українець. Його тіло знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Валенсії. 

      Дивіться відео: як в Іспанії вирувала страшна негода

      Перша українська комедія про війну

      Нова українська стрічка "Наші котики" розповідає про трьох бійців і журналістку. Події розгортаються на фронті у 2014 році. Спродюсувала стрічку колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун, а у всеукраїнський прокат фільм вийде 30 січня. 

      Дивіться відео про нову українську стрічку

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Перепис населення Жертви Відео тижня Авіакатастрофа МАУ в Ірані Кіборги Донецький аеропорт Україна – Росія Війна на Донбасі Уляна Супрун Погода Стихійні лиха
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