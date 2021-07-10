Прошла 7 километров: в курортном Лазурном потерялась 10-летняя девочка

В Херсонской области в Лазурном 10-летний ребенок потерялся на пляже. Девочка собирала камешки у берега, а потом исчезла.

К правоохранителям 9 июля обратилась женщина и заявила об исчезновении своей внучки на пляже в Лазурном.

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Полицейские искали девочку

Правоохранители прочесывали береговую линию курорта. Однако один из отдыхающих увидел девочку и спросил, что она делает. Ребенок признался, что потерялся. Мужчина сообщил полиции.

Ребенок прошел по берегу аж 7 километров. Таким образом она вышла к соседнему курорту в Приморском. Школьница рассказала, что собирала камни и не заметила, как потерялась.

Что теперь с девочкой

По сообщению полиции, с девочкой все хорошо. Ее отвезли к бабушке. Кстати, с женщиной провели профилактическую беседу по уходу за детьми.

Что известно о похожих случаях

В Николаевской области 11 июня со двора возле дома исчезла 2-летняя девочка. Более 300 правоохранителей и волонтеров всю ночь искали ребенка. В итоге девочку нашли в поле, она плакала.

В мае в Молодежном парке Харькова заметили ребенка, который куда-то бежал. Оказалось, что девочка сбежала от няни и взрослых.

В Сумской области правоохранители вернули домой 6-летнего мальчика, который оказался в более чем 10 километрах от дома. Он случайно сел на автобус и выехал из своего села в Сумы.